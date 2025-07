Previsioni meteo a Verona per il fine settimana: fine del caldo record, attenzione ai temporali.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend: occhia ai temporali.

Situazione.

Dopo che una potente struttura di alta pressione ha dominato sul bacino del Mediterraneo e su gran parte del continente, finalmente con il fine settimana e meglio ancora con la prossima, arriva una depressione nord atlantica in grado di apportare un deciso cambio di circolazione, con maggiore instabilità e temporali, purtroppo localmente molto forti.

Previsioni meteo per Verona.

Per sabato durante le ore notturne non sono esclusi brevi rovesci sparsi di carattere temporalesco, successivamente il tempo tende a stabilizzarsi nuovamente con cieli che si presentano poco nuvolosi o al massimo variabili. Temporali locali si possono avere in montagna ma difficilmente scenderanno al piano. Temperature in calo rispetto i giorni precedenti e venti da est deboli o moderati.

Per domenica giornata molto instabile con frequenti annuvolamenti e possibilità elevate di temporali su tutta la pianura oltre che in montagna. In particolare dal pomeriggio quando maggiore sarà l’instabilità. Calo delle temperature che finalmente tornano entro le medie del periodo, raffiche di vento in caso di rovesci.

Tendenza.

La situazione di instabilità proseguirà anche nei primi giorni della prossima settimana. E in seguito, le temperature saranno comunque in linea con le medie del periodo.