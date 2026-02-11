“Vampira” di Verona trionfa al concorso Miss Mamma Carnival

Podio della bellezza: la “vampira” veronese conquista la fascia di Miss Mamma Carnival.

Il fascino veronese conquista il podio di Miss Mamma Carnival a Montegrotto Terme nell’area eventi dell’Ugel Keller. Terza edizione di un concorso che celebra la bellezza e la simpatia delle madri italiane attraverso maschere creative e originali.

Una “vampira” veronese sul podio.

A distinguersi tra le sedici partecipanti in gara è stata una mamma di Verona, Enrica Maldini, 51 anni, che ha saputo incantare la giuria con un travestimento da vampira. La sua interpretazione, curata nei minimi dettagli, le è valsa il terzo posto nella classifica finale.

La competizione fa parte delle iniziative collaterali di “Miss Mamma Italiana”, il concorso nazionale dedicato alle mamme tra i 25 e i 55 anni (e oltre, con la fascia Evergreen), ideato da Paolo Teti e giunto alla sua 33esima edizione. Le partecipanti hanno sfilato trasformandosi in personaggi iconici, dai clown alle cat woman, portando allegria in una serata condotta dallo stesso Teti insieme a Elena Cerchiaro e Federico Franchin.

Bellezza e solidarietà.

Oltre all’aspetto ludico e alla celebrazione del Carnevale, l’evento ha mantenuto una forte vocazione sociale. Il concorso sostiene infatti Arianne Associazione Nazionale Onlus, impegnata nella lotta all’endometriosi, una malattia che colpisce quasi 4 milioni di donne in Italia.