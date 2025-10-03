Ciclismo a Verona: circuito mondiale, occhio alle strade chiuse

L’emozione del Mondiale torna a Verona: come cambia la viabilità per l’arrivo del Giro del Veneto.

Il ciclismo mondiale torna protagonista a Verona martedì 15 ottobre: come cambia la viabilità per l’arrivo dell’87esima edizione del Giro del Veneto. Si tratta di una delle classiche internazionali (UCI Pro Series) di fine stagione. L’evento sarà doppio, con l’arrivo sia della gara femminile che di quella maschile, e sarà trasmesso in diretta dalla Rai.

Il circuito storico dedicato a Sanson.

La gara partirà da Vicenza e si concluderà a Verona, ripercorrendo per ben cinque volte il celebre circuito che fu teatro del Campionato del Mondo di ciclismo del 2004.

Grande novità di quest’anno è l’intitolazione del tracciato a Teofilo Sanson, l’imprenditore veronese e appassionato di ciclismo che portò il Mondiale in città per ben due volte. Il percorso ricalcherà, seppure con una piccola modifica per non intralciare la zona del Tribunale, quello storico, attraversando i punti nevralgici della città, da Corso Porta Nuova a Viale dei Colli fino alle Torricelle.

Orari e viabilità.

La mattinata sarà dedicata alla gara femminile, con l’arrivo a Verona previsto intorno alle 11:40. Dopo due giri del circuito, la conclusione è fissata per le 12:40 circa.

Il clou sarà nel pomeriggio con la gara maschile, che vedrà al nastro di partenza anche l’idolo locale e plurimedagliato olimpico Elia Viviani. I ciclisti arriveranno in città verso le 15, per poi darsi battaglia sul circuito fino all’arrivo finale in Corso Porta Nuova, atteso per le 16:55 circa.

Per consentire lo svolgimento della corsa, il tratto del circuito cittadino sarà vietato al traffico dalle 11 alle 12:30 e nuovamente dalle 14:30 alle 17:30. In mattinata è inoltre prevista l’uscita anticipata alle 13 per le scuole situate lungo il percorso. Sarà comunque garantito il transito tra est e ovest attraverso i sottopassi.