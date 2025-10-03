Bardolino cerca nuovi gestori per il “Chiosco Bar Cisano”: il bando

Chiosco vista lago in affitto: Il Comune di Bardolino cerca un gestore per il punto ristoro di Cisano.

Il Comune di Bardolino ha aperto il bando pubblico per l’affitto d’azienda del “Chiosco Bar Cisano”, lo storico punto ristoro affacciato sul lago e destinato alla somministrazione di alimenti e bevande.

Si tratta di un’occasione particolarmente appetitosa per chi sogna di mettersi in gioco nel settore della ristorazione in una delle località più frequentate della sponda veronese. Il chiosco, infatti, è da anni meta di turisti e residenti che amano concedersi una pausa in riva all’acqua, soprattutto nei mesi più caldi.

Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12 di lunedì 20 ottobre 2025 all’Ufficio Protocollo del Comune. Il bando integrale, con tutte le condizioni di partecipazione, è disponibile e scaricabile dal sito istituzionale dell’amministrazione nella sezione “notizie”.