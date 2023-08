I migliori eventi da non perdere nel weekend a Verona e dintorni

Indecisi su cosa fare questo weekend a Verona? Qui troverete qualche suggerimento

Concerti e spettacoli

Il 6 agosto alle ore 21.00, nell’ambito dell’Arena Opera festiva, si esibirà Placido Domingo in Opera. Le grandi voci protagoniste, insieme a quella ormai leggendaria di Plácido Domingo, saranno Jesssica Pratt, Michele Pertusi, Mariangela Sicilia, Yusif Eyvazov, Giulia Mazzola e Amartuvshin Enkhbat.

Per tutto il weekend al Teatro Romano, dalle ore 21.15, si terrà “Alice in Wonderland” con acrobazie, costumi, luci e musiche che proseguono il cartellone di spettacoli dal vivo dell’Estate Teatrale Veronese. I biglietti sono in vendita al Box Office di via Pallone, online sui siti www.boxofficelive.it e www.boxol.it oppure sono acquistabili la sera dello spettacolo, direttamente al botteghino del Teatro Romano dalle ore 20.

Escursioni

Per gli amanti della natura, il 6 agosto alle ore 9.00, si terrà l’iniziativa “Orientamento naturale in Lessinia“. Nella cornice di Bosco Chiesanuova si potrà sperimentare una bellissima escursione nella natura. Insieme alla guida Adriano, si potrà osservare l’ambiente e ricavare informazioni preziose per potersi orientare in Lessinia anche senza l’ausilio di strumenti. Il ritrovo è a Bocca di Selva, l’escursione avrà una durata di 4 ore e l’iscrizione è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione presso l’Ufficio Iat Lessinia in Piazza Chiesa 34 a Bosco Chiesanuova o chiamando il numero 045 2477050.

Un’altra opportunità per chi ama passare i weekend all’insegna del movimento, il 5 agosto alle ore 9.00, si terrà a Roverè Veronese un’escursione nell’ambito del progetto “Destinazione Lessinia”. Il ritrovo è presso il parcheggio Grotta del Capriolo e avrà una durata di circa 3 ore. Il costo dell’escursione è di 5 euro da dare in loco e, essendoci posti limitati, è necessaria l’iscrizione al link https://www.eventbrite.it/e/registrazione-go-estate-2023-calendario-escursioni-nei-9-comuni-della-lessinia-658520411277?aff=oddtdtcreator.

Il 6 agosto alle ore 9.45, presso Bosco Chiesanuova, ci sarà l’evento “Forest bathing: immersione in foresta in Lessinia”. Si tratta di percorsi dove i partecipanti verranno guidati in attività sensoriali che hanno lo scopo di agevolare le varie forme di beneficio che dà un ambiente forestale. Il costo è di 20 euro, è richiesta la prenotazione e l’esperienza durerà circa 3 ore. L’evento è riservato agli adulti.

Alla scoperta della città

Ottima attività per scoprire una Veronetta sconosciuta, il 4 agosto alle ore 20.00, si terrà una visita guidata da San Giorgio a San Paolo alla ricerca delle antiche attività di Veronetta. Si tratta di una passeggiata nel quartiere di Veronetta tra vicoli, lungadige e piazzette ammirando palazzi e monumenti storici. Il costo è di 13 euro a persona, ridotto 7 euro per ragazzi 12 ai 18 anni.

Degustazione

A Negrar, il 5 agosto dalle 10.30 alle 15.00, presso la cantina Vogadori, si terrà l’Amarone Experience. Si tratta di percorsi degustazione dove mentre si visita la cantina si degustano i vini: Valpolicella, 100% Corvina, Raffaello, Amarone Grazie e Rita. Il costo dell’esperienza è di 25 euro ed è necessario prenotare all’indirizzo mail info@vogadorivini.it.

Sagre ed eventi

Dal 4 al 6 agosto, a Castelnuovo del Garda al Brolo delle Melanie, si tiene “Castelnuovo sotto le stelle”. Un lungo fine settimana nel parco Brolo delle Melanie, con spettacoli, musica e proiezioni cinematografiche sotto le stelle. Il costo di ingresso è di 2 euro.

Dal 4 al 6 agosto torna la Festa dei Ciclamini a Cassone di Malcesine con stand gastronomici, intrattenimento musicale e spettacolo pirotecnico l’ultima sera.

Il 5 agosto in Lessinia torna la Festa di Podestaria, il più importante evento storico e culturale delle malghe della Lessinia con la cerimonia di nomina dei nuovi “Bacani della Lessinia”, la degustazione di prodotti tipici, escursioni a cavallo e molto altro.