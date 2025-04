Pasqua 2025: Verona regina delle colombe anche al supermercato, Il Gambero Rosso premia i grandi marchi scaligeri.

Verona si conferma capitale dolciaria anche nella grande distribuzione: a dirlo è Il Gambero Rosso, che ha recentemente stilato la classifica delle migliori colombe pasquali da supermercato. Tra le eccellenze premiate spiccano alcuni dei nomi storici dell’industria dolciaria veronese, con Bauli e Paluani a rappresentare con orgoglio la tradizione scaligera.

La Bauli, con la sua iconica colomba classica, ha conquistato il secondo posto assoluto grazie a una lievitazione ben equilibrata, una struttura soffice e aromi agrumati naturali. Una performance di livello, soprattutto considerando il prezzo contenuto e l’ampia diffusione.

Appena sotto il podio anche Paluani, che entra in classifica con due colombe: la Gran Velo, realizzata con quattro impasti e un bouquet aromatico in grado di evocare agrumi e burro fresco, e la colomba tradizionale, firmata “Officina Dolciaria Verona”, che si distingue per la glassa chiara e l’aspetto artigianale.

Non è solo una questione di gusto: il test del Gambero Rosso mette in luce la qualità crescente dei dolci industriali, capaci oggi di avvicinarsi sempre più alla raffinatezza dei prodotti artigianali. Un risultato che dà valore alle competenze sviluppate nel territorio veronese, dove la cultura del lievitato è di casa da oltre un secolo.

Anche Motta, con la linea Barbieri prodotta dalla Bauli S.p.A a Castel d’Azzano, ha ottenuto un piazzamento di rilievo, consolidando ulteriormente il primato veronese nel mondo dei dolci delle feste.

Dalla colomba ai panettoni, Verona continua a imporsi come capitale dell’arte dolciaria industriale italiana.