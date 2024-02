La migliore pizzeria del Veneto si trova a Verona centro: ecco la top 25 premiata durante la fiera di Riva del Garda “Hospitality”.

La migliore pizzeria del Veneto che si trova a Verona, riceve il riconoscimento durante la fiera di Riva del Garda “Hospitality”. Acclamate le 25 migliori pizzerie del Veneto durante la cerimonia di apertura di Hospitality, la prima fiera italiana dedicata all’hotellerie e alla ristorazione. Il Leon d’Oro di Verona si aggiudica il primo posto, ma altre tre eccellenze veronesi vengono altrettanto riconosciute.

Lunedì 5 febbraio si è svolta a Riva del Garda la fiera Hospitality, che andrà avanti fino a giovedì 8 febbraio. Durante l’evento sono state consegnate le targhe del premio “25 Best Pizza” alle migliori pizzerie del Veneto, selezionate tra le 92 eccellenze recensite dalla “Guida al Mangiare e Bere Bene a Vicenza e in Veneto”.

La premiazione si è svolta allo stand della “Scuola Italiana Pizzaioli”, alla presenza del direttore generale della Fiera, Alessandra Albarelli, e del presidente dell’Associazione Eccellenza nella Pizza, Francesco Savarise, il quale ha fornito consulenza tecnica per la classifica.

Questa è la top 25.

Il podio: prima classificata Leon d’Oro di via Pallone 10A a Verona, “figlia” del mago dei fornelli e stella Michelin, Elia Rizzo. Seconda posizione: Alla Rotonda di Thiene, terza Da Ezio Alano di Piave. Quarto posto per la pizzeria di Guglielmo ed Enrico Vuolo che si trova in corso Milano a Verona.

Le Fornaci da Lello di Costabissara, Acqua e Farina di Vicenza, Catello di Monticello Conte Otto, Fattore F di Vicenza. E ancora Panisfizio di Jesolo, Gigi Pipa di Este, Premiata Fabbrica Pizza di Bassano del Grappa. Dodicesimo posto per il Du De Cope in Galleria Pellicciai 10 a Verona.

Grigoris di Venezia, Cuore Napoletano di Marano Vicentino, Giorgio e Chiara di Vicenza, La Fenice di Belluno, diciassettesima posizione per la pizzeria Araldo di Via Carcereri 22 a Bosco Chiesanuova,

Burbello di Trebaseleghe, inVito di Marostica, Nziria di Torri di Quartesolo, La Finestra di Treviso, San Martin di Cornedo Vicentino, All’Incrocio di Treviso, Zero 81 di Treviso e infine Arrigoni e Basso di Preganziol.