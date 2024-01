Il mercato Campagna Amica cambia location: dall’Arsenale a Borgo Trento

Il mercato di Campagna Amica dell’ex Arsenale si trasferisce il giovedì in piazza Vittorio Veneto, e porta il broccoletto di Custoza.

Si trasferisce il mercato di Campagna Amica: dall’ex Arsenale a piazza Vittorio Veneto, in Borgo Trento. L’adeguamento dell’area per accogliere i trenta banchi degli agricoltori ha richiesto un tempo necessario. Ma ora è tutto pronto e si parte domani, giovedì 11 gennaio.

Franca Castellani, presidente del Consorzio Veronatura che gestisce i mercati a Km Zero per Coldiretti Verona, sottolinea l’importanza della stagionalità nell’economia locale, ringraziando l’amministrazione comunale e i consumatori che sostengono questa visione.

Il Comune è stato collaborativo nell’individuare uno spazio adatto senza creare disagi ai clienti e ai produttori. Il mercato quindi apre le porte giovedì 11 gennaio, con lo stesso orario di sempre, ovvero dalle 8 alle 13, per offrire ai frequentatori abituali, l’opportunità di acquistare prodotti a Km Zero come frutta, verdura, carne, latticini e altro ancora.

Il debutto stagionale sarà caratterizzato dal banco dell’azienda agricola Aldegheri che proporrà il Broccoletto di Custoza, sia fresco che in vasetti di vetro.