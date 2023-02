In attesa del riconoscimento Igp, la mela di Verona approda con il nuovo marchio alla Fruit Logistica di Berlino.

La mela di Verona approda a Berlino: il nuovo marchio “Mela di Verona. C’è il Veneto dentro” sarà presentato infatti alla tre giorni di Fruit Logistica, la principale fiera del commercio mondiale di frutta e verdura che si terrà nella capitale tedesca dall’8 al 10 febbraio.

L’obiettivo sarà anche il confronto con i principali addetti del settore e le istituzioni presenti sui temi più importanti per il settore ortofrutticolo e soprattutto melicolo italiano.

“Il progetto che abbiamo sviluppato”, evidenzia il presidente dell’associazione Ortofrutta Veneta Stefano Faedo, “mira a rilanciare un’eccellenza del territorio come la mela anche attraverso occasioni di confronto con tutti gli attori della filiera per evidenziare il valore aggiunto del prodotto mela per un percorso che passa dal marchio per arrivare al riconoscimento dell’Igp.

La coltura melicola scaligera è molto significativa sul panorama nazionale rendendola la terza provincia italiana dopo Trento e Bolzano, con oltre 4.400 ettari coltivati da 1.520 aziende agricole. Inoltre, proprio dall’anno nuovo la mela di Verona sarà riconoscibile dal bollino fortemente identitario della qualità, della tradizione e del valore del prodotto veronese e veneto”.