McDonald’s cerca 24 nuovi candidati per i ristoranti di Verona

McDonald’s cerca 24 nuovi candidati per rafforzare i team dei ristoranti di Verona: 12 per il locale situato presso l’Adige Mall e 12 per quello di Verona Porta Nuova.

Mercoledì 12 novembre, l’azienda ha organizzato una giornata di selezioni e colloqui dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 presso lo store di Verona all’interno dell’Adige Mall, in viale delle Nazioni, 1. Una preziosa occasione per conoscere più da vicino la realtà di McDonald’s attraverso l’esperienza di chi ci lavora.

Voglia di mettersi in gioco, capacità di lavorare in squadra e a contatto con i clienti, rappresentano alcune delle principali caratteristiche che l’azienda ricerca nelle persone che lavorano nei suoi ristoranti. McDonald’s offre un’opportunità di lavoro concreta, grazie a contratti stabili (che rappresentano il 92% del totale) e possibilità di crescita professionale rapida. Entrare in McDonald’s significa lavorare in un contesto dalla forte identità di gruppo, giovane, inclusivo e meritocratico, capace di garantire a tutti i dipendenti le medesime opportunità.

Le persone selezionate, fa sapere McDonald’s, verranno inserite in un percorso di formazione propedeutico alle mansioni che svolgeranno, con contratti part-time e full-time, e inquadrate secondo il contratto nazionale del turismo. La retribuzione è quella prevista dallo stesso contratto, parametrata al numero di ore lavorative settimanali.

Per partecipare, è possibile inviare la propria candidatura direttamente sul sito entro il 9 novembre, attraverso la compilazione di un questionario circa diverse tematiche, tra cui la disponibilità oraria e il tipo di mansioni a cui si è interessati e il caricamento del CV.