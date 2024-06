Mattarella e mezzo governo in Arena: show in mondovisione per celebrare l’opera lirica

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Arena di Verona per la serata celebrativa dedicata alla “Grande Opera”.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà oggi, venerdì 7 giugno, all’Arena di Verona per partecipare alla serata celebrativa “La Grande Opera Italiana Patrimonio dell’Umanità”. Sarà anche l’evento inaugurale del “101° Arena di Verona Opera Festival 2024” che prende il via domani con la Turandot di Giacomo Puccini. Con Mattarella è annunciata la presenza anche della premier Giorgia Meloni, insieme a numerosi ministri, a cominciare naturalmente da Gennaro Sangiuliano. Attesi anche il presidente del Senato Ignazio La Russa e quello della Camera, il veronese Lorenzo Fontana.

Lo spettacolo è organizzato dal Ministero della Cultura, in collaborazione con la Fondazione Arena, per celebrare il Canto lirico italiano patrimonio dell’umanità e che vedrà in scena i più grandi interpreti internazionali accompagnati da una orchestra composta da 160 elementi e un coro di 300 artisti da tutte le fondazioni lirico sinfoniche italiane. Previste anche le performance di danza di Roberto Bolle e Nicoletta Manni e la conduzione di Alberto Angela, Cristiana Capotondi e Luca Zingaretti.

Il piano sanitario speciale.

In occasione della visita di Mattarella è stato predisposto anche un Piano sanitario speciale, redatto dal direttore Suem dottor Andriano Valerio. La serata in Arena, trasmessa in mondovisione, oltre al presidente della Repubblica ospiterà decine di autorità. Per questo motivo, dalle 18 di venerdì 7 alle 02 di sabato 8, il Suem ha predisposto la presenza straordinaria in Arena di: 5 ambulanze, 2 medici, 2 infermieri, 35 fra autisti e soccorritori, un ambulatorio medico mobile e una centrale di coordinamento mobile. Un’ambulanza sarà dedicata al Capo di Stato.

Zaia: “L’importanza culturale e storica dell’Arena di Verona”.

“L’intervento del presidente della Repubblica Mattarella evidenzia l’importanza culturale e storica dell’Arena di Verona – ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia -, un luogo iconico che da secoli è simbolo di arte, musica e tradizione. Inoltre, conferisce valore e prestigio ad una manifestazione unica che passerà alla storia, trasmessa in mondovisione e diretta dal grande maestro Riccardo Muti. La visita del presidente Mattarella rafforza il nostro impegno a promuovere la cultura e a valorizzare il nostro patrimonio artistico: il Veneto è sempre più luogo a vocazione culturale negli anni impegnato a progettare e investire in proposte artistiche di rilievo.