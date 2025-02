Lungadige Galtarossa, marciapiede e transenne contro parcheggio selvaggio

Verona, marciapiede in lungadige Galtarossa e transenne contro il parcheggio selvaggio.

Terminati i lavori per il nuovo marciapiede nel tratto che risultava ancora mancante di lungadige Galtarossa a Verona. Sistemato anche il marciapiede già esistente e la pista ciclopedonale sul Lungadige dove, come informa l’assessore Federico Benini, verranno installate anche delle transenne per impedirvi i parcheggi abusivi.

“Un intervento importante – sottolinea lo stesso Benini – in uno dei marciapiedi più utilizzati della nostra città”.