La manager di Confindustria Verona va alla Luiss, l’università di Roma.

La manager di Confindustria Verona va alla Luiss Guido Carli: l’università romana ha un nuovo direttore generale, Rita Carisano. La nomina è arrivata dal Consiglio di Amministrazione, presieduto da Luigi Gubitosi, e segna un ritorno importante per Carisano, che si è laureata proprio alla Luiss in Economia e Commercio nel 1984.

Carisano, attualmente direttore generale di Confindustria Verona, vanta un curriculum di eccellenza. Dopo la laurea, ha proseguito gli studi alla London School of Economics, specializzandosi in economia industriale, e ha iniziato il suo percorso in Confindustria nel 1986. Inizialmente attiva nell’Area Piccola Industria, ha progressivamente assunto incarichi di maggiore responsabilità, arrivando nel 2006 alla direzione generale di Confindustria Verona, dove ha guidato un network di oltre 1.700 imprese e 80 mila dipendenti.

La sua esperienza si estende anche all’ambito accademico e pubblicistico: Carisano ha pubblicato studi in campo economico e tenuto lezioni universitarie, confermandosi una figura di spicco nel panorama industriale e formativo italiano.

Ora, con il suo ritorno alla Luiss in veste di direttore generale, Carisano avrà il compito di consolidare il ruolo dell’ateneo come punto di riferimento per la formazione dei futuri leader italiani, mettendo a frutto la sua lunga esperienza tra accademia e impresa.