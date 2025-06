Allarme malattie sessualmente trasmissibili: test gratuiti a Verona

Emergenza a Verona: aumentano le malattie sessualmente trasmissibili, synlab agisce con test gratuiti.

L’allarme arriva dai dati e conferma che le malattie sessualmente trasmissibili sono in aumento, soprattutto tra i più giovani: Synlab lancia a Verona due giornate di test gratuiti, oggi venerdì 13 e sabato 14 giugno. Questo per dare la possibilità a tutti di controllarsi in modo semplice, rapido e riservato.

Dove.

I test saranno effettuati all’ambulatorio Synlab di Vicoletto Valle 5, dove sarà possibile scegliere tra due pacchetti di esami.

IST 1 , che include test per clamidia, gonorrea e tricomoniasi .

, che include test per . IST 2, dedicato a HIV, epatite e sifilide.

Un’occasione concreta di prevenzione, pensata per intercettare infezioni che spesso non presentano sintomi evidenti, ma che possono avere conseguenze gravi sulla salute se non diagnosticate in tempo.

L’iniziativa arriva in un contesto preoccupante.

Secondo un recente rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la diffusione di rapporti non protetti tra adolescenti è “preoccupantemente alta“, mentre l’uso del preservativo è in calo. Tra il 2014 e il 2022, in Europa, l’utilizzo del profilattico durante l’ultimo rapporto è sceso dal 70 al 61% nei ragazzi e dal 63 al 57% nelle ragazze.

Come prenotare.

Per prenotare uno dei test gratuiti, disponibili fino a esaurimento posti, è possibile contattare il call center al 045 8060029 o prenotare online sul sito www.synlab.it.