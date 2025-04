Verona, città del futuro: Forbes presenta “Divin Verona”

Verona sotto i riflettori di Forbes: i campioni Magnini e Pelizzari protagonisti di “Divin Verona”.

Tutto pronto per Divin Verona, evento organizzato da Forbes Italia in collaborazione con il Comune di Verona. Ideato per valorizzare il ruolo della città nel panorama economico, culturale e sportivo, l’incontro sarà sabato 5 aprile alle 18:30 alla Gran Guardia.

L’iniziativa riunirà imprenditori, istituzioni e professionisti, per riflettere sulle prospettive di crescita di Verona e sulle strategie per renderla sempre più competitiva a livello internazionale.

Divin Verona.

Si tratta di un ciclo di tavole rotonde in cui esperti del settore discuteranno le sfide e le opportunità che la città può cogliere per consolidarsi come hub strategico. L’evento metterà in luce il potenziale di Verona nel favorire investimenti, attrarre talenti e innovare, con l’obiettivo di rafforzare la sua posizione in ambito nazionale e globale.

I temi in discussione.

L’evento prevede tre panel tematici che analizzeranno Verona sotto diverse prospettive.

Apertura istituzionale con gli interventi di Federico Bricolo (presidente di Veronafiere), Damiano Tommasi (sindaco di Verona) e Matteo Zoppas (presidente dell’Ice).

Internazionalizzazione: focus sulle strategie per rendere Verona più competitiva nei mercati esteri.

Cultura e turismo: analisi dell’impatto di questi settori sull’economia locale.

Sport e sviluppo: il ruolo dello sport nel rilancio del territorio, con la partecipazione di Filippo Magnini, ex campione di nuoto, e Federico Pelizzari, sciatore paralimpico.