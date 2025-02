Libri da PicNic: i podcast si “leggono” a Verona

A Verona si “registrano” i podcast mentre si leggono i “Libri da PicNic”.

Libri da PicNic, progetto già sperimentato nella Bassa Lombardia, ha coinvolto 30 ragazzi di Verona in quattro quartieri, con oltre 50 podcast registrati. A marzo il progetto proseguirà a Casaleone e Castelnuovo del Garda, per poi arrivare nel Vicentino.

I ragazzi tra i 9 e i 14 anni, gli Young Book Ambassador, scelgono libri su sport e natura. Leggono, si scambiano opinioni e registrano brevi podcast con le loro frasi preferite. L’obiettivo è promuovere la lettura tra i loro coetanei in modo coinvolgente e moderno. Il format, già apprezzato in Lombardia con 900 partecipanti e 300 podcast realizzati, ora si espande in Veneto grazie al sostegno di Fondazione Cariverona.

Con la collaborazione del Comune, il progetto ha fatto tappa nelle biblioteche di Borgo Roma, Borgo Trieste, San Massimo e Santa Lucia. Qui, da settembre 2024 i giovani lettori hanno imparato a creare podcast. Inoltre hanno coinvolto anche coetanei meno abituati a leggere, organizzando un “PicNic di Libri” al Centro aperto “Bambù”. Il risultato è stato il lancio del podcast ufficiale di Libri da PicNic Veneto, già online con oltre 50 episodi.

A marzo il progetto arriverà a Casaleone e Castelnuovo del Garda, coinvolgendo ragazzi dagli 11 ai 15 anni con laboratori di podcast e nuovi PicNic di Libri. Il tema sarà “Sport e ambiente”.