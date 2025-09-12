“Sei nel Posto Giusto”: a Nogara opportunità per i giovani veronesi

Nogara, il progetto “Sei nel Posto Giusto” aiuta i giovani a entrare nel mondo del lavoro.

Presentati in Provincia gli appuntamenti di Sei nel Posto Giusto, il progetto promosso dal Comune di Nogara e da Ball – Beverage Packaging Italia per avvicinare i giovani al mondo del lavoro e rafforzare il dialogo tra scuole, imprese e istituzioni della pianura veronese.

Programma.

Il programma entrerà nel vivo venerdì 17 ottobre al Teatro di Nogara con due momenti distinti. Al mattino (9.30-11.30) spazio agli studenti delle scuole superiori con l’incontro “Lavoro, regole del gioco e tutele: facciamo chiarezza!”. Sindacati e istituzioni forniranno strumenti pratici per affrontare con consapevolezza il passaggio dalla scuola al lavoro, parlando di contratti, diritti e doveri.

“Viviamo un periodo di profonde trasformazioni sociali, ambientali e digitali – ha sottolineato il segretario Cgil Verona, Raffaello Fasoli –. In questo contesto è fondamentale dare ai giovani spazio e strumenti per diventare protagonisti del cambiamento“.

Il pomeriggio sarà invece dedicato a insegnanti e imprese con l’incontro “Quel che i giovani non dicono, ma si aspettano davvero”, guidato dal consulente Andrea Montuschi. Attraverso un format interattivo, il confronto si concentrerà sulle nuove aspettative dei ragazzi verso il lavoro e sul ruolo delle aziende nella costruzione di contesti stimolanti.

Giunto alla quinta edizione, il progetto ha già coinvolto oltre 1.700 studenti, 600 candidati agli Open Day e quasi 30 aziende del territorio. Quest’anno parteciperanno 15 amministrazioni comunali e altrettante imprese partner, con il patrocinio di Confindustria Verona.