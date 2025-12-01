Parità di genere: Agsm Aim verso il 46% di personale femminile e l’80% di formazione in ambito AI.

Il Gruppo Agsm Aim accelera il passo dopo aver ottenuto la certificazione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022, da parte della Capogruppo. Ora il riconoscimento è stato ora esteso e integrato anche a due società operative: Agsm Aim Energia e Agsm Aim Smart Solutions.

Questa mossa segna un avanzamento nell’impegno del Gruppo, confermando la centralità delle persone e la volontà di promuovere un ambiente lavorativo libero da disparità.

Sistema condiviso per obiettivi comuni.

L’ampliamento della certificazione non è un semplice adempimento formale, ma il risultato di un processo strutturato che ha portato all’adozione di un sistema di gestione unificato. Questo approccio garantisce coerenza e obiettivi comuni nelle politiche di Diversity, Equity & Inclusion di tutte le entità coinvolte. Ottenere questo sigillo di qualità testimonia la capacità del Gruppo di rispondere attivamente alle esigenze di un contesto sociale e lavorativo in continua evoluzione.

Obiettivi del piano industriale.

L’estensione della certificazione UNI/PdR 125:2022 si inserisce in modo organico all’interno del Piano Industriale 2025-2030 di Agsm Aim, che pone esplicitamente la valorizzazione dei talenti e l’inclusione al centro della strategia aziendale.

Il Piano definisce parametri ambiziosi per i prossimi anni.