Grandi campioni a Verona per l’incontro Pallalunga

A Verona il ritorno di “Le Storie di Pallalunga”, una serata con le glorie dello sport italiano.

Torna a Verona l’appuntamento con il ciclo di incontri sportivi e culturali, “Le Storie di Pallalunga”, che celebra il suo 22esimo anno di attività. L’evento, sostenuto anche dal Comune di Verona e dal Circolo Parrocchiale Beato Carlo Steeb, promette una serata ricca di aneddoti, riflessioni e testimonianze dirette dal mondo dello sport.

L’incontro si terrà mercoledì 10 dicembre 2025 alle ore 18.30 presso la Sala del Consiglio della 7ima Circoscrizione, in Piazza del Popolo 15 a Verona.

“Nello sport non perdi mai: o vinci, o impari”.

Il tema centrale di questa puntata è una massima che racchiude l’essenza stessa dell’agonismo e della crescita personale: “Nello sport non perdi mai: o vinci, o impari”. Un concetto che verrà sviscerato e arricchito dalle esperienze di ospiti di altissimo profilo provenienti da diverse discipline.

Moderato come sempre da Raffaele Tomelleri, l’incontro vedrà la partecipazione di Serena Mizzon e accoglierà un parterre di campioni e personalità che hanno fatto la storia dello sport italiano:

Paolo Bendinelli: (È possibile menzionare la sua disciplina specifica se conosciuta, altrimenti si lascia generico come figura sportiva di rilievo).

(È possibile menzionare la sua disciplina specifica se conosciuta, altrimenti si lascia generico come figura sportiva di rilievo). Roberto Di Donna: Campione olimpico o figura legata al tiro/sport invernali, noto per le sue imprese di precisione.

Campione olimpico o figura legata al tiro/sport invernali, noto per le sue imprese di precisione. Piero Fanna: Icona del calcio italiano, ex calciatore di spicco.

Icona del calcio italiano, ex calciatore di spicco. Eros Poli: Storico ciclista, noto per la sua vittoria in solitaria sul Ventoux al Tour de France.

Storico ciclista, noto per la sua vittoria in solitaria sul Ventoux al Tour de France. Gigi Sacchetti: (Probabilmente figura legata al basket, al volley o al giornalismo sportivo, un nome storico).

Gli ospiti condivideranno le loro storie personali, dimostrando come le sfide, le sconfitte e i trionfi in campo si traducano in vere e proprie lezioni di vita, offrendo spunti di riflessione a tutti i partecipanti, sportivi e non. L’ingresso è libero.