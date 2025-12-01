Grandi campioni a Verona per l’incontro Pallalunga

A Verona il ritorno di “Le Storie di Pallalunga”, una serata con le glorie dello sport italiano.
Torna a Verona l’appuntamento con il ciclo di incontri sportivi e culturali, “Le Storie di Pallalunga”, che celebra il suo 22esimo anno di attività. L’evento, sostenuto anche dal Comune di Verona e dal Circolo Parrocchiale Beato Carlo Steeb, promette una serata ricca di aneddoti, riflessioni e testimonianze dirette dal mondo dello sport.
L’incontro si terrà mercoledì 10 dicembre 2025 alle ore 18.30 presso la Sala del Consiglio della 7ima Circoscrizione, in Piazza del Popolo 15 a Verona.
“Nello sport non perdi mai: o vinci, o impari”.
Il tema centrale di questa puntata è una massima che racchiude l’essenza stessa dell’agonismo e della crescita personale: “Nello sport non perdi mai: o vinci, o impari”. Un concetto che verrà sviscerato e arricchito dalle esperienze di ospiti di altissimo profilo provenienti da diverse discipline.
Moderato come sempre da Raffaele Tomelleri, l’incontro vedrà la partecipazione di Serena Mizzon e accoglierà un parterre di campioni e personalità che hanno fatto la storia dello sport italiano:
- Paolo Bendinelli: (È possibile menzionare la sua disciplina specifica se conosciuta, altrimenti si lascia generico come figura sportiva di rilievo).
- Roberto Di Donna: Campione olimpico o figura legata al tiro/sport invernali, noto per le sue imprese di precisione.
- Piero Fanna: Icona del calcio italiano, ex calciatore di spicco.
- Eros Poli: Storico ciclista, noto per la sua vittoria in solitaria sul Ventoux al Tour de France.
- Gigi Sacchetti: (Probabilmente figura legata al basket, al volley o al giornalismo sportivo, un nome storico).
Gli ospiti condivideranno le loro storie personali, dimostrando come le sfide, le sconfitte e i trionfi in campo si traducano in vere e proprie lezioni di vita, offrendo spunti di riflessione a tutti i partecipanti, sportivi e non. L’ingresso è libero.