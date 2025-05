Verso la seconda fase dei lavori in via XX Settembre, anche se con un imprevisto. Ferrari: “Il cronoprogramma sarà rispettato”.

Proseguono secondo i tempi previsti i lavori sul cantiere di via XX Settembre, dove sono in corso gli interventi su fognatura e acquedotto. Dal 3 giugno inizierà la seconda fase del cantiere, che avanzerà fino al civico 48. Ma c’è un imprevisto: numerosi pluviali delle abitazioni scaricano direttamente nel sottosuolo, causando rischi di allagamenti e cedimenti.

L’amministrazione ha quindi richiesto all’impresa di collegare questi scarichi alla nuova rete fognaria, determinando un prolungamento della prima fase del cantiere fino a inizio luglio. Questo intervento straordinario non influirà però sulla riapertura al traffico del tratto iniziale di via XX Settembre, prevista comunque nei tempi. Parallelamente, partirà anche il rifacimento dei marciapiedi, con cantieri mobili da 20 metri.

“Un problema strutturale che non potevamo ignorare”, ha spiegato l’assessore Tommaso Ferrari, sottolineando come i lavori restino comunque in linea con il cronoprogramma complessivo. Anche Giuseppe Mazza, presidente di Amt3, ha evidenziato come la mancata canalizzazione dei pluviali abbia probabilmente contribuito ai frequenti dissesti stradali nella zona.

Dal punto di vista operativo, sarà anticipato anche l’abbassamento dei sottoservizi gas ed elettrici per comprimere ulteriormente i tempi della fase successiva. Restano attivi i voucher gratuiti per i residenti con garage non accessibile e stalli riservati per i possessori di Citypass Veronetta.

Viabilità.

Sul fronte della viabilità, “le criticità in zona via Torbido – ha detto il comandante della polizia locale di Verona, Luigi Altamura – all’incrocio con Ponte Aleardi, si stanno sensibilmente riducendo, a parte quando il clima non è favorevole e tutti utilizzano l’auto. Il tema è e rimane il mancato rispetto della corsia preferenziale per gli autobus su Ponte Aleardi, in direzione Cimitero Monumentale. Senza pattuglia, la imboccano decine di auto. Dalla fine dell’anno scolastico, in attesa di una telecamera fissa, sarà posizionato un agente che rileverà le targhe delle auto che infrangono il divieto. Quella è una corsia preferenziale, non può essere percorsa. Il trasporto pubblico viene prima di tutto”.