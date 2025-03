Lavori rotatorie di via Vigasio, da lunedì le modifiche alla viabilità

Le modifiche alla viabilità per i lavori alle rotatorie di via Vigasio a Verona. Cantiere completato entro il mese di maggio.

Lavori rotatorie di via Vigasio a Verona, da lunedì scattano le modifiche alla viabilità. I lavori che Kryalos Sgr sta svolgendo per completare gli interventi infrastrutturali collegati con la rigenerazione urbana della Ex Fonderia Biasi, stanno infatti entrando nella fase più complessa che comporta una serie di modifiche sulla viabilità lungo via Vigasio.

Salvo imprevisti, lunedì 31 marzo, il by-pass stradale temporaneo per la costruzione della nuova rotatoria tra via Vigasio/Strada Ca’ Brusà/via Gelmetto, accanto al quartiere Sacra Famiglia, sarà operativo e di conseguenza verrà modificata la viabilità ordinaria.

Le modifiche alla viabilità.

Più precisamente verrà eliminato l’impianto semaforico all’intersezione tra via Vigasio/Strada Ca’ Brusà/via Gelmetto e i veicoli potranno procedere lungo la Via Vigasio, percorrendo il nuovo by-pass stradale senza interruzioni di flusso, rispettando i limiti di velocità appositamente ridotti. Sarà impedita la svolta da via Vigasio verso via Gelmetto in entrambi i sensi di marcia, così come continuerà a rimanere impedita la svolta da e per Strada Cà Brusà.

Per gli utenti che dovranno andare in via Gelmetto, sia per chi arriva dalla città e sia per coloro che arriverano da Castel d’Azzano, il percorso sarà quello di entrare in via Mezzacampagna dall’incrocio con via Vigasio, proseguire svoltando in Strada delle Trincee, per poi immettersi in via Gelmetto tramite un nuovo collegamento a due sensi di marcia tra le due strade laddove verrà realizzata una seconda nuova rotatoria.

Per chi proviene da via Forte Tomba potrà entrare nel comparto o direttamente da via Gelmetto o da via Leopoldo Biasi. Rimangono invariate le modifiche della viabilità adottate dallo scorso dicembre che hanno comportato la chiusura di Strada Cà Brusà. I lavori delle due rotatorie alle intersezioni rispettivamente tra via Vigasio/Strada Ca’ Brusà/via Gelmetto e tra Strada delle Trincee/ via Gelmetto saranno completate entro il mese di maggio 2025.