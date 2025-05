Al via i lavori su due ponti nel veronese, chiusure fino a ottobre

Sicurezza stradale al centro: due ponti storici nel veronese pronti al “restyling”, al via i lavori.

Dal mese di giugno prenderanno il via i lavori per due importanti interventi di messa in sicurezza su altrettanti ponti lungo le strade provinciali del territorio veronese. I lavori interesseranno il comune di Erbè, sulla Strada provinciale 50, e la frazione di Vallese di Oppeano, lungo la Sp 44/a “Del Vallese”.

Erbè.

A Erbè, i tecnici della Provincia completeranno il consolidamento di un ponte storico in mattoni risalente al XIX secolo, in corrispondenza della fossa Grimani, tra il centro abitato e la località di Pontepossero. L’infrastruttura aveva mostrato segni di cedimento e nel 2020 era già stato effettuato un primo intervento, con la sostituzione della soletta stradale. Ora si procederà con la realizzazione di nuove strutture portanti in calcestruzzo armato, fissate al suolo con micropali, e con la sostituzione dei vecchi parapetti in muratura con barriere moderne e conformi alle normative vigenti. Saranno inoltre rifatti completamente sottofondo e asfalto. Il costo complessivo dell’opera è di 272 mila euro, a carico della Provincia di Verona.

Oppeano.

A Oppeano, invece, l’intervento interesserà il ponte sullo scolo Peccana, dove si procederà con il rinforzo della volta esistente e con la sostituzione dei vecchi guard rail. I nuovi elementi di protezione saranno installati in posizione più esterna, permettendo di ampliare la carreggiata da quattro a sei metri. Una modifica che renderà più agevole e sicuro il transito contemporaneo di veicoli nei due sensi di marcia. L’importo stanziato per quest’opera è pari a 218 mila euro.

Viabilità.

Durante l’esecuzione dei lavori, verranno adottate misure di sicurezza per garantire l’incolumità di automobilisti e operai. In particolare, la circolazione sarà interrotta nei pressi dei due cantieri: dal 9 giugno al 7 ottobre lungo la Sp 50 a Erbè, e dal 16 giugno al 10 ottobre sulla Sp 44/a a Vallese. In caso di conclusione anticipata degli interventi, le strade verranno riaperte immediatamente al traffico.