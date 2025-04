Lavori alla Casa di Giulietta: accessi limitati e biglietto ridotto

Accessi limitati per lavori e biglietto ridotto alla Casa di Giulietta. Riaprono le Arche Scaligere.

Per consentire gli interventi di manutenzione straordinaria al tetto della Casa-Museo di Giulietta, a causa dei danni provocati dai violenti temporali degli ultimi anni, il Comune di Verona ha disposto modifiche temporanee all’accesso del sito. Fino al 22 maggio sarà possibile visitare solo il primo piano della casa, incluso il celebre balcone, mentre l’accesso al cortile sarà contingentato a un massimo di 60 persone per volta. Il prezzo del biglietto è stato ridotto a 9 euro.

Dal 19 al 22 maggio, sia il cortile che la casa rimarranno chiusi per consentire lo smontaggio del cantiere. L’assessora alla Cultura e al Turismo, Marta Ugolini, ha sottolineato l’importanza della sicurezza per lavoratori e visitatori: “Come già comunicato, oggi si rende necessario limitare il numero di persone nel cortile e l’accesso alla Casa Museo fino al primo piano, compreso il balcone. La sicurezza del cantiere, delle persone che ci lavorano e dei visitatori che passano nelle vicinanze viene per noi prima di tutto. Ci scusiamo per il disagio, faremo comunque il possibile per accogliere al meglio chi viene a vedere il famoso balcone ricordando tutto il vasto patrimonio storico e culturale che Verona offre“.

Riaprono le Arche Scaligere.

Intanto, grazie alla collaborazione con Legambiente, riaprono le Arche Scaligere. Il monumento è visitabile nei giorni di venerdì, sabato, domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Come lo scorso anno, l’accesso sarà gratuito, ma consentito solo ai possessori di un biglietto valido per l’ingresso a un museo o a un monumento civico veronese, ai possessori di VeronaCard e di My IMUV Card, per i residenti nel Comune di Verona.