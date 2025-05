Iris e territorio: un progetto di rete per la Val Tramigna

I paesaggi tra Cazzano di Tramigna e Tregnago si vestono di migliaia di iris.

Gli iris stanno trasformando i paesaggi tra Cazzano di Tramigna e Tregnago, così nasce un itinerario unico: 26 chilometri di sentieri che attraversano la Val Tramigna, cuciti insieme da un fiore antico e prezioso. L’iris, appunto.

Il percorso, che si snoda dall’Abbazia di Villanova a San Bonifacio fino alla parrocchiale di Tregnago, attraversa borghi, vigne, boschi e scorci dimenticati, seguendo la scia profumata di migliaia di iris piantati lungo il tragitto. Si può esplorare a piedi, in sella a una bici o di un cavallo.

Lungo il cammino, antichi manufatti restaurati e segnaletiche intelligenti aiutano a leggere il paesaggio. Ma dietro questa idea non c’è solo l’estetica del fiore. La coltura dell’iris, praticata per secoli in queste terre, viene oggi riscoperta per le sue proprietà cosmetiche e officinali.

Il coinvolgimento delle scuole primarie, che hanno partecipato attivamente alla messa a dimora dei rizomi, testimonia un intento chiaro: creare appartenenza, trasmettere conoscenza e costruire un’eredità che sia tanto culturale quanto ambientale. Un investimento sul futuro che parla anche il linguaggio della scienza, grazie alla collaborazione con università e ricercatori impegnati nello studio delle proprietà dell’iris.

Alla base dell’iniziativa, un lavoro di rete che coinvolge amministrazioni, associazioni, aziende agricole e fondazioni, unendo risorse pubbliche e private in una visione condivisa: valorizzare il territorio senza stravolgerlo, tutelare la biodiversità, offrire esperienze autentiche a chi lo attraversa.