L’insolito arcobaleno che ha lasciato tutti a bocca aperta

Da Cerea a Oppeano: cosa è l’arcobaleno rosa che ha illuminato la provincia di Verona.

Nel tardo pomeriggio di ieri 28 luglio, un fenomeno atmosferico ha catturato l’attenzione dei cittadini della provincia di Verona: un arcobaleno rosa. Un arco luminoso, delicatamente colorato di tinte rosate, ha solcato il cielo mentre il sole calava all’orizzonte, regalando uno scorcio quasi irreale.

Dal centro urbano alle aree rurali, lo stupore è stato unanime. Cerea, Tregnago, Oppeano: in numerosi punti della provincia, le persone si sono fermate ad ammirare quello che sembrava un dipinto sospeso tra nuvole e luce. Le condizioni meteorologiche, un mix di umidità residua e radiazione solare inclinata, hanno creato i presupposti ideali per questo fenomeno: non un semplice arcobaleno, ma una versione più tenue, con tonalità calde dominate da rosa e arancio.

I raggi solari, filtrando attraverso l’atmosfera più densa del tardo pomeriggio, si sono rifratti nelle goccioline ancora sospese dopo una breve pioggia, generando un arco meno vivido nei classici colori ma ricco di sfumature rosa. Non è la prima volta che accade, ma ogni volta riesce a stupire.