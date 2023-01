Nel 2022 quasi un quarto degli infortuni mortali sul lavoro sono avvenuti nella provincia di Verona: “Una inaccettabile scia di sangue”.

Con 25 infortuni mortali denunciati al 30 novembre 2022 (3 in più dello stesso periodo del 2021) la provincia di Verona è al primo posto per numero di incidenti sul lavoro in Veneto: secondo i dati Inail, nel veronese si verificano infatti quasi un quarto (il 24,04%) degli infortuni mortali di tutta la regione.

Sotto l’aspetto degli infortuni non mortali Verona si avvia a chiudere l’anno 2022 in terza posizione in Veneto per numerosità di incidenti sul lavoro denunciati: 14.861, pari al 18,96% del totale al 30 novembre 2022. A brevissima distanza troviamo Vicenza con 14.960 infortuni denunciati, ovvero il 19,09% del totale, e Treviso con 15.153 infortuni, pari al 19,33% del totale.

Verona e Veneto: aumentano gli incidenti, in controtendenza rispetto alle medie nazionali.

“Il dato va maneggiato sempre con molta cura“, afferma lo Sportello salute Cgil Verona, “in quanto soggetto a verifiche amministrative e a variazioni anche improvvise, ma gli eventi mortali a cui abbiamo assistito nel corso di dell’ultimo anno solare, con dinamiche “da manuale”, sempre ampiamente prevedibili, confermano un grosso buco nel sistema della sicurezza sui luoghi di lavoro che è al tempo stesso un problema culturale, amministrativo e “politico”.

Serve infatti un’assunzione di responsabilità da parte di tutti gli attori in campo, a partire dalle imprese passando per politica, la quale ha il duplice compito di sensibilizzare e di rinforzare mezzi e organici degli enti deputati ai controlli.



Troppo spesso, invece, nel nome del mercato e della libertà d’impresa assistiamo a silenzi o a prese di posizione troppo timide. Verona e il Veneto sono infatti in controtendenza rispetto alle medie nazionali che evidenziano una riduzione degli infortuni mortali”.