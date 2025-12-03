Verona, report shock: il 42% guida dopo avere bevuto

Verona, sicurezza a rischio, l’indagine YouGov rivela: “Alcol e droga al volante oltre la media nazionale”.

Sicurezza stradale allarmante: un’indagine YouGov per Locauto rivela che in provincia di Verona il 42% ha guidato dopo aver bevuto alcol, il 15% sotto l’effetto di droga e il 60% è stanco al volante. L’allerta lanciata all’Ipsia Giorgi durante il progetto “Locauto on Tour”.

“La sicurezza stradale a Verona e provincia presenta un quadro allarmante, con abitudini di guida che superano ampiamente le medie nazionali per quanto riguarda l’uso di alcolici e la distrazione al volante”. È quanto emerge da una recente indagine condotta da YouGov per Locauto, i cui risultati sono stati presentati oggi 28 novembre, all’Istituto Ipsia Giovanni Giorgi di Verona, durante la seconda tappa del progetto educativo “Locauto on Tour”. L’iniziativa, patrocinata dalla Provincia di Verona e che vede il contributo dell’Aivis. (Associazione Italiana Vittime e Infortuni della Strada) , mira a sensibilizzare gli studenti sui rischi della strada.

I dati shock di Verona.

Alcol e Droga: “Il 42% degli intervistati di Verona e provincia ha ammesso di aver guidato dopo aver consumato alcolici, un dato superiore al 32% della media nazionale. Anche la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti è diffusa: il 15% lo ha ammesso”.

Distrazioni e Stanchezza: “Il 60% dei veronesi guida anche in condizioni di stanchezza, contro il 52% nazionale. L’uso del telefono alla guida è dichiarato dal 45% degli intervistati, e il 23% lo usa anche su strade extraurbane”.

Neopatentati: “Il 43% dei veronesi ha bevuto alcolici prima di mettersi alla guida quando era neopatentato, superando leggermente la media nazionale del 42%“.

Bambini non assicurati: “Un dato molto superiore alla media nazionale (11%), il 19% degli intervistati ammette di portare in auto, almeno ogni tanto, un bambino senza cintura o seggiolino.

Scarsa conoscenza del codice e delle sanzioni.

Il 75% degli intervistati veronesi ritiene di dover ripassare alcune regole del Codice della Strada.

Il 64% non è a conoscenza che è previsto l’arresto e una multa fino a 6mila euro per chi guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

Il 52% ignora che la patente può essere sospesa in caso di positività al test antidroga, anche senza segni di alterazione.

Circa 1 veronese su 6 (17%) ammette apertamente di non conoscere le nuove regole in vigore.

Nota positiva.

Nonostante i dati negativi, c’è una nota positiva: l’84% degli automobilisti veronesi dichiara di indossare sempre la cintura di sicurezza.