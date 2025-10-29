Si parte con il plasma: al via gli incontri con tre Avis comunali

Quattro appuntamenti per “Donare informati”: ecco il calendario delle Avis comunali.

Tre Avis comunali hanno avviato una collaborazione per promuovere la cultura del dono e l’importanza di uno stile di vita sano, sia fisico che mentale, con il progetto “Donare Informati“. Si tratta delle Avis di Soave, San Bonifacio e San Giovanni Ilarione-Vestenanova. L’iniziativa si articola in una serie di quattro incontri che si svolgeranno tra novembre e marzo, con l’obiettivo di diffondere informazioni sul dono del sangue e plasma.

I presidenti delle tre sedi Avis hanno valutato il progetto come una significativa opportunità di collaborazione per la diffusione a 360 gradi della cultura della cittadinanza attiva.

Il programma degli incontri.

7 novembre – San Giovanni Ilarione: Il primo incontro, intitolato “Plasma: il dono che fa la differenza“, si terrà nel teatro parrocchiale. Vedrà l’intervento del dottor Franchini, ematologo all’ospedale Carlo Poma di Mantova.

22 novembre – Soave: La Sala delle Feste ospiterà un incontro sulla “sensibilizzazione sulle malattie maschili“. L’evento è organizzato in collaborazione con Movember Verona e i medici dell’ospedale Sacro Cuore di Negrar.

22 gennaio – San Bonifacio: al Cinema Teatro Centrale, sarà proposta la rappresentazione teatrale “L’amore che non è” per affrontare la problematica della violenza sulle donne. L’evento, intitolato “Il sangue non si versa, si dona“, sarà aperto gratuitamente agli studenti dell’istituto Dal Cero e alla cittadinanza.

Marzo – Soave: L’incontro finale, in prossimità della Festa della Donna, sarà dedicato al tema dell’endometriosi. L’evento, denominato “ConmprENDO“, sarà realizzato in collaborazione con Andos e i medici dell’ospedale Fracastoro.