Natale in Duomo, a Verona torna la tradizione dei presepi dell’inclusione sociale fatti con il cuore.

È stata inaugurata nel Duomo di Verona la mostra “Presepi dell’Inclusione Sociale”, con lavori realizzati da anziani e disabili. Si tratta di una esposizione che raccoglie 42 interpretazioni della Natività realizzate dagli ospiti di una trentina di strutture per disabili e anziani del territorio.

Piccole opere d’arte fatte con il cuore.

La mostra, frutto della collaborazione tra l’Ulss 9 Scaligera e la Diocesi di Verona, trasforma le navate della cattedrale in un percorso di riflessione. Ogni presepe è unico: c’è quello realizzato con materiali di riciclo, quello racchiuso in una vecchia valigetta da lavoro, opere fatte di pane e persino un “presepe vivente” immortalato in una grande fotografia. Come sottolineato durante la cerimonia, non si tratta solo di manufatti, ma di espressioni di talenti e sensibilità diverse che mettono al centro i valori della vita, anche nelle sue forme più fragili.

L’esposizione resterà aperta al pubblico per tutto il periodo delle festività natalizie. Tra le opere, i visitatori potranno ammirare anche un presepe artigianale originale (Fontanini), inserito nella rassegna grazie alla collaborazione con la Fondazione “Verona per l’Anfiteatro Arena“.







