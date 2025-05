Immobiliare, Verona e Lago di Garda trainano il mercato veneto

Compravendite in crescita: Verona e Lago di Garda spingono il mercato immobiliare veneto.

Il mercato immobiliare residenziale in Veneto chiude il 2024 in salute, con Verona e Lago di Garda che trainano il mercato. Questo è dovuto alla domanda stabile, prezzi in lieve crescita e un forte interesse per immobili efficienti dal punto di vista energetico, soprattutto nuovi o ristrutturati.

Verona si conferma uno dei poli più dinamici della regione: crescono le compravendite, soprattutto nelle zone centrali, in Fiera e nell’area ospedali, dove si cercano trilocali, case con giardino e spazi per lo smart working. Il mercato delle locazioni è attivo ma limitato dalla scarsità di offerta.

Anche il Basso Lago di Garda resta attrattivo, con zone come Castelnuovo del Garda e Pozzolengo che registrano interesse grazie a prezzi più accessibili rispetto al fronte lago.

Secondo le analisi di RE/MAX Italia, il 2025 si apre con segnali positivi e previsioni di ulteriore tenuta nelle compravendite e lievi aumenti di prezzo, specialmente per immobili sostenibili.

I dati e le tendenze saranno approfonditi nella Conferenza sul Mercato Immobiliare, in programma martedì 13 maggio a Verona, organizzata da RE/MAX Italia e aperta al pubblico su registrazione.