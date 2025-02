M’illumino di meno, Amia spegne tutte le luci per tre minuti

Amia aderisce alla campagna M’illumino di meno.

Amia spegne le luci degli spazi operativi della propria sede domani, domenica 16, alle 19 in punto, per 3 minuti e aderisce così, simbolicamente, a M’Illumino di Meno, la storica campagna di Rai Radio 2portata avanti dalla nota trasmissione Caterpillar. Giunta quest’anno alla XXI edizione, M’Illumino di Meno coinvolge centinaia e centinaia di enti, aziende, privati, associazioni in tutta Italia. Da nord a sud, aderiranno all’iniziativa spegnendo le proprie luci monumenti, piazze, municipi, sedi aziendali. Per la prima volta, quest’anno Amia ha deciso di aderire, coinvolgendo i propri e le proprie dipendenti che anche domani sera saranno in servizio.

M’illumino di meno celebra infatti la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili. E lo spegnimento simbolico degli spazi è solo una delle iniziative che Amia porta avanti quotidianamente per sensibilizzare e coinvolgere su temi analoghi quali economia circolare, riuso, corretta differenziazione dei rifiuti, risparmio energetico. Si tratta di argomenti affrontati di anno in anno anche nelle attività svolte dall’Ufficio scuole negli istituti veronesi con migliaia di bambini e ragazzi, dai 3 ai 18 anni.