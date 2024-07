Google translate all’esame di dialetto veronese: per lui “buteleta” significa “burro”

Google translate all’esame di dialetto veronese: per il motore di ricerca “buteleta” significa “burro”.

Putela e buteleta per Google translate che in dialetto veronese indicano la parola ragazza, significano “avvolgere” e “burro”. Va un po’ meglio con la traduzione di “fiola“, diffuso nel Veneziano, che però viene tradotto solo come figlia senza l’accezione più ampia di ragazza.

Quest’ultimo termine dall’italiano al veneto è tradotto solo come “tosa”, vocabolo utilizzato prevalentemente nel padovano. In altre parti del territorio regionale sono diffuse altre forme come il bellunese “mula“, tradotto però dall’applicativo Google con viola.

L’aggiornamento di Google translate – con l‘inserimento di veneto, friulano, lombardo, ligure, siciliano – è dei giorni scorsi. Ma i primi test effettuati dal team di AlpiLinK, macroprogetto per la mappatura digitale dei dialetti del Nord Italia che vede come capofila l’Università di Verona, non restituiscono un risultato confortante.

La traduzione si basa sull’intelligenza artificiale e sul modello linguistico conversazionale PaLM2 lanciato da Google. I risultati dell’analisi realizzata dal team di ricerca sono stati raccolti in un report. Se i test con singole parole evidenziano dei problemi, non va meglio – con qualche eccezione – nella traduzione di frasi.