Allievi di Peschiera pronti per il giuramento: la polizia accoglie 209 nuovi agenti, 8 sono veronesi.

Scuola di Peschiera, festa per 209 allievi: venerdì il giuramento al palazzetto di Verona con il capo della polizia Pisani. Il percorso formativo dei nuovi agenti della polizia di Stato giunge al suo atto conclusivo. L’Istituto d’Istruzione di Peschiera del Garda si prepara a celebrare il 231esimo corso di formazione, che ha visto protagonisti 209 Allievi Agenti negli ultimi sei mesi.

Due giorni di tradizione e solennità.

Il programma delle celebrazioni si articola in due momenti chiave. Giovedì 15 gennaio, l’Aula Magna della Scuola di Peschiera ospiterà la Cerimonia di consegna degli Alamari. Questo passaggio simbolico segna ufficialmente la fine del periodo scolastico e il passaggio alla qualifica di Agenti in prova.

Il culmine dell’evento si terrà venerdì 16 gennaio, alle ore 11, al Palazzetto dello Sport agsm aim di Verona. Qui, le 94 donne e i 115 uomini del corso presteranno il solenne Giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana alla presenza delle massime autorità e delle famiglie. Per garantire la massima partecipazione, l’evento sarà trasmesso in streaming e prevederà un collegamento in diretta con il capo della Polizia, il prefetto Vittorio Pisani.

I numeri del corso.

Sebbene gli allievi provengano da tutta Italia, 8 di loro sono nati o risiedono nel territorio veronese.

Il contingente è composto da 209 Allievi Agenti, suddivisi in 115 uomini e 94 donne.

Il percorso formativo nella caserma di Peschiera del Garda è iniziato il 15 luglio 2025.