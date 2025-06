Il Veneto è la prima regione del nord per imprese agricole under 35: e il primato dei giovani agricoltori spetta a Verona.

Il Veneto è la prima regione del Nord e quarta in Italia per numero di imprese agricole under-35, che ad oggi sono 3.601 su un totale di 61.582 aziende: ed è a Verona il maggior numero di giovani agricoltori.

“In loro riscontriamo idee, entusiasmo, passione per un lavoro che oggi è visto come opportunità e non certo come un ritorno al passato da 3 italiani su 4. E la Regione non lascia soli questi giovani coraggiosi, anzi: per loro abbiamo appena raddoppiato le risorse dei bandi dello Sviluppo destinati al primo insediamento delle imprese, passando da 35,5 a 74,1 milioni. Abbiamo ricevuto 368 domande più altre 507 per l’ammodernamento e la diversificazione: con i nuovi fondi le finanziamo tutte, a riprova di quanto il Veneto voglia prendere per mano, sostenere ed accompagnare il giovane che decide di fare impresa e legarsi alla terra. Ed è la conferma degli sforzi già fatti con la programmazione PSR 2014-2022, grazie alla quale abbiamo aiutato 2.721 aziende di imprenditori con età media di 28 anni, per il 26% donne; il contributo in media è stato di 58mila euro”.

L’assessore regionale all’agricoltura Federico Caner commenta così i dati divulgati da Coldiretti in occasione della finale Oscar Green celebrata oggi e del Villaggio che resterà aperto fino a domenica nel capoluogo friulano.

Giovani agricoltori, il primato è di Verona.

Secondo il rapporto di Fondazione Divulga sui giovani in agricoltura, in Veneto il primato va a Verona con 863 under 35 alla guida di aziende agricole (+2,9%). Segue Treviso con 854 aziende, Padova con 543, Vicenza con 463, Rovigo con 423, Venezia con 271 e Belluno con 184. “I miei complimenti al trevigiano classe 1996 Johnny Moretto – conclude Caner – finalista nazionale agli Oscar Green con la sua ‘Moretto Farm’ sul Montello, azienda che ha puntato sull’acquaponica, pratica agricola che unisce l’idroponica e l’acquacoltura, come fonte di elementi nutritivi per la produzione di verdure, erbe aromatiche e frutta. Il pesce fornisce il nutrimento per le piante e le piante depurano l’acqua per i pesci, garantendo un elevato risparmio idrico e un utilizzo minimo di sostanze nutritive dall’esterno, totalmente indipendente dal punto di vista elettrico, termico e idrico”.