Noto comico romagnolo apre al Teatro Nuovo la sua “Osteria”

Al Teatro Nuovo si mangia e si ride: apre l’osteria Giacobazzi con spettacolo incluso.

Il palcoscenico del teatro Nuovo di Verona diventa un’osteria: la aprirà il comico romagnolo Giuseppe Giacobazzi il 14 aprile alle 21. “Osteria Giacobazzi” non è solo uno spettacolo, ma un vero e proprio banchetto di emozioni, dove il cibo, il vino e le risate si intrecciano in un’esperienza sensoriale unica. Tavoli imbanditi e profumi invitanti che alcuni fortunati spettatori avranno l’opportunità di “testare” direttamente sul palco, diventando parte integrante dello show.

Qui il teatro si trasforma in un luogo di incontro e condivisione, dove l’arte culinaria si fonde con la comicità irriverente di Giuseppe Giacobazzi e Sergio Vasumi. I due mattatori, accompagnati dalle note dei Masa e dalla voce di Margherita, guideranno gli spettatori in un viaggio tra sapori autentici e battute esilaranti.

Ogni sera, ospiti a sorpresa si uniranno alla festa, per momenti di puro divertimento e sorprese inaspettate. Tra un assaggio di formaggio e un sorso di vino, il pubblico sarà coinvolto in un’esperienza interattiva, dove la risata diventa il condimento principale. L’evento è organizzato da Scoppio Spettacoli, in collaborazione con Eventi Verona Srl.

Giuseppe Giacobazzi.

Alias Andrea Sasdelli, è un comico romagnolo che ha conquistato il cuore del pubblico con la sua comicità semplice e genuina. Con il suo personaggio dell’uomo qualunque, Giacobazzi ci ricorda che la risata è il condimento migliore per la vita.