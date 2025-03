Gelo nella notte: possibili danni nei frutteti veronesi, Coldiretti lancia l’allarme

Allarme Coldiretti, gelate notturne: possibili danni nei frutteti veronesi.

Il ritorno delle gelate notturne stanno mettendo a dura prova i frutteti della provincia di Verona: la peggiore proprio questa notte. Si teme infatti che le basse temperature registrate durante le ore notturne abbiano causato danni significativi alle coltivazioni primaverili in molte località della provincia, in particolare le piante già in piena fioritura come i peschi e gli albicocchi o per i kiwi che in questi giorni cominciano con il germogliamento.

“C’è il rischio che le gelate abbiano danneggiato i fiori e i germogli – interviene il responsabile settore ortofrutta di Coldiretti Verona Giorgio Girardi – riducendo così la possibilità di una raccolta abbondante, anche se l’intervento tempestivo degli agricoltori con l’irrigazione di emergenza grazie agli impianti antibrina ha sicuramente evitato il peggio”.