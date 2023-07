Ciclovia del Sole, sono previsti due importanti interventi per collegare Verona alla ciclabile del Mincio.

Sono due gli interventi per un totale di 2,17 chilometri, che rientrano nel primo lotto funzionale del tratto veneto della Ciclovia del Sole, la ciclabile che sul territorio regionale collegherà il capoluogo scaligero alla ciclovia del Mincio: un nuovo tratto di pista ciclabile lungo via Cason nel Comune di Verona e un secondo tratto lungo l’argine del canale Alto Agro Veronese nel territorio comunale di Sommacampagna.

L’aggiudicazione dei lavori del primo lotto è prevista entro l’estate 2023 e il loro avvio entro l’anno. Il finanziamento ammonta a 1.730.000 euro, in parte costituito da fondi regionali ed in parte da fondi del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La Ciclovia del Sole è un’importante opera che permetterà di aumentare la sicurezza stradale di coloro che decidono di spostarsi in modo sostenibile, utilizzando la biciletta, e attraverserà Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana, collegando Verona a Firenze. Nel territorio veneto la ciclovia interessa la tratta da Verona a Salionze.

Le parole della vicepresidente del Veneto, Elisa de Berti.

“Il doppio intervento messo a gara va a risolvere i punti più critici in termini di sicurezza, permettendo così di massimizzare la percorribilità dell’itinerario in attesa del completamento dell’intero percorso. Farà seguito la realizzazione del secondo lotto funzionale della Ciclovia del Sole veneta, un lotto che sarà finanziato con i fondi del PNRR e per il quale Veneto Strade procederà ad avviare le procedure di gara entro l’anno”.

Prosegue De Berti: “L’obiettivo finale a cui punta la Regione del Veneto investendo nella mobilità ciclabile, è quello di incentivare la mobilità con l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto ecosostenibile, capace di rispettare e valorizzare l’ambiente, le culture e l’economia locale dei territori attraversati, sia per gli spostamenti quotidiani casa-lavoro e casa-scuola, sia per cicloturismo”.