Gara di asparagi di Campagna Amica: quale sarà il più buono di Verona?

Gara di asparagi al Mercato coperto di Campagna Amica: quale sarà il più buono di Verona?

Sabato 16 marzo gli asparagi saranno i protagonisti della mostra allestita al Mercato Coperto di Campagna Amica e della gara che decreterà il migliore di Verona. In Galleria Filippini in Via Macello 5 alle 11 si terrà la premiazione dei campioni giudicati migliori dal punto di vista organolettico.

Il compito di fare la pre-selezione degli asparagi della provincia è toccato al Centro di Formazione Professionale del Don Calabria a Bovolone. Gli studenti delle classi seconde e terze hanno avuto il compito di degustare una vasta selezione di campioni provenienti da aziende agricole locali. A guidarli il referente per il settore ortofrutticolo di Coldiretti Verona, Giorgio Girardi.

I giovani assaggiatori hanno valutato gli asparagi crudi sotto diversi aspetti: visivo, gustativo, olfattivo e tattile. Ogni dettaglio è stato accuratamente annotato su schede apposite, delineando così i profili di gusto dei vari campioni. Il verdetto finale sarà svelato solamente sabato mattina al Mercato Coperto, in un’attesa che coinvolge anche i produttori.

Sarà l’occasione per rivelare quali tra i venti campioni degustati si siano distinti come i più meritevoli di ricevere il riconoscimento. L’evento promette di essere un’opportunità per celebrare l’eccellenza agricola della provincia di Verona e premiare il duro lavoro dei suoi produttori.

Dove comprare asparagi locali.

Con l’arrivo dei primi caldi gli asparagi campeggeranno sui banchi dei mercati a Km Zero della nostra provincia. Già si trovano nei mercati di Piazza Vittorio Veneto, Borgo Venezia, Borgo Roma, Santa Lucia, San Michele Extra, Piazza Isolo. Ma anche a Montorio, Bussolengo e Castelnuovo del Garda.