Dal Friuli a Verona per omaggiare il sergente morto nella Grande Guerra

Il gruppo degli alpini di Povoletto a Verona per omaggiare il Sergente Giovanni Piccini.

Sabato 26 luglio una rappresentanza di penne nere Gruppo ANA di Povoletto ha reso omaggio alla tomba del Sergente Giovanni Piccini, deceduto nella 1^ Guerra Mondiale e sepolto nel cimitero monumentale di Verona. Assieme agli Alpini di Povoletto c’era anche Paolo Piccini, pronipote del decorato.

Giovanni Piccini è nato il 29 aprile 1892 a Bellazoia, una frazione del comune di Povoletto, ed è morto all’ospedale militare di Verona nel 1916 a seguito delle ferite ricevute nelle battaglie che lo videro partecipare nei ranghi del Battaglione “Cividale”, alle sanguinose battaglie della Grande Guerra. Questa la motivazione della decorazione:” con intelligente e sereno ardire, primo fra i primi, si slanciò all’attacco di una forte trincea, attraverso il reticolato nemico. Ferito una prima volta, persistette nel suo ostinato proposito, finchè, per una seconda ferita, dovette allontanarsi”. (Monte Forno 6 luglio 1916)

La cerimonia al cimitero monumentale di Verona.

Il Capo Gruppo Roberto Ginelli Specogna ha fortemente voluto organizzare la cerimonia al cimitero monumentale di Verona, nell’anno in cui si celebrano i 100 anni di storia (1925 – 2025), per riunirsi in un sentito e commosso momento di preghiera e lasciare una corona di fiori sulla tomba del giovane di Povoletto che ha sacrificato la propria vita per la Patria, e che ha dato il nome al Gruppo ANA del capoluogo del comune.

Gli squilli militari ed il silenzio d’Ordinanza sono stati eseguiti dal Trombettiere Denis Fiorini, Maestro Direttore della Banda ANA di Caldiero, Sezione di Verona ed ex militare di leva della Fanfara della Julia nel 1998 – 1999.

Alla cerimonia di Verona è stato presente anche il sindaco di Povoletto Giuliano Castenetto, rigorosamente con il Cappello da Artigliere da Montagna ed anche con al seguito il Gonfalone del Comune di Povoletto. Si ringrazia Lucia Zampieri, storica ed appassionata ricercatrice della zona…la Lucia degli Alpini!!