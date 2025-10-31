È femminile la nuova voce del direttivo nazionale frantoi

Frantoio Salvagno in vetta: una donna guiderà il futuro dell’olio made in Italy.

C’è un nuovo volto femminile ai vertici dell’Aifo: il frantoio Salvagno di Nesente, ha annunciato la nomina di Francesca Salvagno nel consiglio direttivo nazionale.

La sua ascesa rappresenta un passo importante per l’intero settore: l’imprenditrice è, infatti, una delle prime donne a ricoprire un ruolo di rappresentanza così decisivo in un organismo che guida e tutela l’antica tradizione olearia italiana.

La voce della tradizione che guarda al futuro.

Terza generazione di una famiglia che ha fondato il proprio frantoio nel 1923, Francesca Salvagno porta in Aifo la sua esperienza diretta, maturata tra la molitura artigianale e l’evoluzione tecnologica.

Campagna 2025: l’eccellenza veronese.

La nomina giunge in un momento importante: l’inizio della campagna olearia 2025. Per il territorio veronese, la raccolta si preannuncia di ottima qualità, nonostante una riduzione della materia prima rispetto alle annate più generose.

Le condizioni climatiche favorevoli – con un mix di giornate calde e notti fresche – hanno garantito un elevato contenuto di polifenoli e un profilo aromatico intenso. Gli esperti prevedono oli caratterizzati da un fruttato verde deciso, con le tipiche note di carciofo e mandorla fresca, e un equilibrio gustativo armonioso.

Festa dell’olio nuovo: l’appuntameto a Nesente.

Per celebrare la nuova stagione e l’olio appena franto, il Frantoio Salvagno invita tutti alla tradizionale “Bruschettata” di domenica 9 novembre nella sede di Nesente. Sarà l’occasione per degustare l’olio nuovo, visitare il frantoio in attività e incontrare la famiglia.