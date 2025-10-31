Operazione della Guardia di finanza di Vicenza per Halloween: sequestrati oltre 13mila articoli considerati “non sicuri”.

In vista dei festeggiamenti di Halloween, la Guardia di finanza di Vicenza ha sequestrato oltre 13mila articoli di vario genere considerati “non sicuri”.

Tra questi, più di 6.200 oggetti legati alla festività di Halloween – come lanterne, coccarde, teschi, scheletri, zucche e altri addobbi – sono risultati privi delle certificazioni previste dalle normative europee e nazionali. Sequestrati anche 4.500 prodotti per l’igiene personale, 273 articoli di bigiotteria e 581 oggetti per la cucina e per l’attività sportiva, tutti sprovvisti delle indicazioni obbligatorie in lingua italiana su composizione e potenziali rischi.

Particolarmente grave la situazione di 1.740 manufatti privi di marcatura CE, formalmente destinati a un pubblico adulto ma caratterizzati da forme e colori chiaramente attrattivi per i bambini. Anche questi prodotti sono stati sequestrati per violazione delle norme sulla sicurezza dei giocattoli. Per le irregolarità riscontrate, le Fiamme Gialle hanno comminato sanzioni pecuniarie fino a 87.469 euro.