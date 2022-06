“FooDWalk”, la web app gratuita per scoprire Verona, premiata dal bando Fse Atelier e Botteghe d’impresa della Regione Veneto.

FooDWalk è la nuova web app per scoprire Verona attraverso quattro itinerari inediti, tra tradizioni culinarie, storia, arte e leggende. Nata all’interno del progetto Food Democracy Museum, che è tra i vincitori del bando FSE Atelier e Botteghe d’impresa della Regione Veneto, è stata presentata a “Made in Veneto” evento conclusivo del bando che si è svolto a Mira il 18 giugno.

La web app, disponibile gratuitamente, è parte del Food democracy museum, museo digitale e diffuso, nato da un’idea dell’imprenditore Michael Cortelletti in collaborazione con l’Università di Verona e la fondazione Cueim. Grazie a FooDWalk, attraverso percorsi inediti, mappe e approfondimenti, è possibile conoscere e ripercorrere i luoghi e i sapori più autentici di Verona. FooDWalk unisce la tradizione enogastronomica veronese con il patrimonio storico e culturale, proponendo quattro percorsi diversi legati ad alcuni locali storici della città: La Costa in Bra, L’Olivo 1939, Casa Mazzanti, Impero, L’Altro Impero e Gelateria Impero.

Un’app per conoscere la storia più autentica della città.

Con FooDWalk, veronesi e turisti, hanno a disposizione uno strumento che consente loro di passeggiare per la città scoprendo aneddoti gustosi e curiosità poco conosciute legati alla storia più autentica di Verona. Utilizzare la web app è molto semplice, è sufficiente accedere a questa pagina www.foodwalkverona.com e salvarla sullo smartphone per averla sempre a portata di mano. La neonata web app ha fatto registrare già oltre tremila utenti con quasi settemila contenuti fruiti. Per il suo grande valore culturale e innovativo, il progetto è stato selezionato dal bando FSE Atelier e Botteghe d’impresa.

La realizzazione della web app ha visto la collaborazione tra le realtà imprenditoriali di Michael Cortelletti, insieme con l’università di Verona, la fondazione Cueim e l’agenzia di comunicazione Pensiero visibile. “L’idea è quella di arricchire la visita a Verona, sia per i nostri veronesi che hanno voglia di riscoprire il centro storico, sia per i turisti”, spiega Michael Cortelletti. “Ogni tappa riflette l’anima di un locale: abbiamo l’Olivo con arte e cibo, La Costa con la pizza, dato che qui nel 1962 è stata servita la prima pizza a Verona, piazza delle Erbe con casa Mazzanti, luogo di riferimento per il caffè, infine piazza dei Signori, il salotto di Verona, per riscoprire il legame con il territorio attraverso l’Altro Impero e la sua pizza biologica, e l’Impero, con i suoi prodotti della tradizione veronese. Siamo orgogliosi di quanto realizzato. Questa bella iniziativa che promuove idee e progetti che contribuiscono a creare valore per il territorio“.