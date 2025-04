Maxi-investimento sulla sicurezza urbana a Verona: telecamere e progetto per i senza dimora.

Sicurezza a Verona: nuove telecamere ai varchi della città e un progetto di inclusione per le persone senza fissa dimora. Sono questi i due principali interventi finanziati grazie ai fondi ministeriali destinati al potenziamento della sicurezza urbana. Il contributo, pari a 230.920 euro per il 2024, rientra nel piano triennale 2024-2026 sostenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Più occhi elettronici ai varchi e lettura targhe.

Una parte significativa dello stanziamento – circa 170mila euro – sarà impiegata per completare il sistema di lettura targhe, già avviato nel 2023. Ai 17 dispositivi installati lo scorso anno se ne aggiungeranno altri 22, che permetteranno un controllo capillare degli accessi in entrata e in uscita dalla città. Le Forze dell’ordine, spiegano dal Comune, considerano questo tipo di sorveglianza particolarmente efficace per il monitoraggio dei flussi veicolari e il presidio del territorio.

Il progetto per i senzatetto.

Non solo tecnologia. Una quota pari a 52.860 euro sarà destinata a un’iniziativa rivolta a persone in gravi condizioni di disagio abitativo. Il progetto, dal titolo “Accoglienza ed educazione all’abitare”, prevede infatti l’inserimento temporaneo in alloggi, affiancato da un percorso educativo volto a rafforzare l’autonomia e favorire il reinserimento sociale. L’obiettivo è quello di accompagnare chi ha perso la casa o rischia di perderla verso una maggiore stabilità, lavorando su competenze pratiche e relazionali legate all’abitare.

In alcuni casi, gli interventi si rivolgeranno anche a persone che si sono trovate senza un tetto dopo lo sgombero di immobili occupati abusivamente. Secondo l’amministrazione comunale, la presenza di nuclei familiari in questa situazione è un fenomeno noto e in crescita, che richiede risposte mirate prima che diventi una vera emergenza sociale.

Etilometro per la polizia locale.

Infine, una piccola quota del finanziamento – pari a 7.870 euro – sarà utilizzata per l’acquisto di un etilometro probatorio destinato alla Polizia Locale.