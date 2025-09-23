Verona, piazza dei Signori: “Una montagna di favole”

Verona tra montagne e fiabe: il doppio festival è in Piazza dei Signori.

In piazza dei Signori e nella Loggia di Fra’ Giocondo, le montagne e le fiabe diventeranno protagoniste di due festival, nei primi giorni di ottobre.

“La Montagna che vorremmo”.

Venerdì 3 ottobre, alle 16.30, la Loggia ospiterà Nives Meroi, una delle più grandi alpiniste al mondo. Dialogando con lo scrittore ed esploratore Davide Sapienza, racconterà la sua straordinaria esperienza: i 14 “ottomila” scalati senza ossigeno né sherpa, sempre con uno sguardo di rispetto profondo verso l’ambiente. Nel pomeriggio verrà proiettato anche il documentario Si vince, si perde insieme, dedicato alla sua ultima avventura sull’Annapurna.

Il giorno successivo, sabato 4 ottobre alle 10.30, sarà ancora Sapienza a guidare l’incontro Camminare le storie: paesaggi che educano. Con lui tre voci d’eccezione: Linda Cottino, giornalista e scrittrice, Franco Faggiani, narratore delle montagne come luoghi di cura e rinascita, e Franco Michieli, esploratore che pratica il “camminare senza mappe”.

Il ciclo di incontri, dal titolo La Montagna che vorremmo, fa parte del progetto Verti-Go – Valori Educazione Rock Territorio Inclusione Giochi Olimpici, promosso dalla Provincia di Verona come capofila e sostenuto da Fondazione Cariverona nell’ambito del Bando Olimpiadi 2026.

“Fa-Volando”: le fiabe in piazza.

Da sabato 4 a venerdì 11 ottobre, sempre in Piazza dei Signori, torna “Fa-Volando”, il festival che porta burattini, laboratori e spettacoli pensati per avvicinare i più giovani alla lettura. Ogni pomeriggio, artisti daranno vita a storie e personaggi.

La manifestazione, giunta alla terza edizione, è sostenuta dalla Regione Veneto nell’ambito di RetEventi e inserita nel piano annuale delle iniziative Europe Direct. Alla sua realizzazione contribuiscono il Sistema Bibliotecario provinciale, diverse librerie, istituti scolastici, Comperio Srl, il Comune di Buttapietra e lo staff del progetto Favolavà.

Ingresso libero.

Sia gli incontri de La Montagna che vorremmo sia gli spettacoli di Fa-Volando sono a ingresso gratuito, fino a esaurimento posti.