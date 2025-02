Ferrovie: treni straordinari anche da Verona per il Carnevale di Venezia

Carnevale di Venezia: partiranno treni straordinari anche dalla stazione di Verona.

Per il Carnevale di Venezia, Trenitalia Regionale e Regione Veneto hanno organizzato 26 treni straordinari anche da Verona. Questo nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 marzo, per facilitare l’arrivo e la partenza dei viaggiatori.

Saranno oltre 33 mila i posti aggiuntivi disponibili sulle linee ferroviarie che collegano Venezia con Treviso, Bassano del Grappa, Verona, Padova, Rovigo, Vicenza e Brescia. In particolare: 10 treni al mattino per raggiungere Venezia. 16 treni nel pomeriggio e alla sera per il ritorno verso le varie destinazioni.

Accesso e biglietti.

A Venezia, per salire a bordo, bisogna mostrare un biglietto valido al personale di assistenza, che lavorerà insieme a Fs Security e Polfer per gestire i flussi dei passeggeri. Meglio raggiungere la stazione di Venezia Santa Lucia in anticipo, considerando i controlli ai varchi e il previsto alto afflusso di viaggiatori.

Biglietti e modalità di acquisto.

I biglietti possono essere acquistati su: Sito Trenitalia. App Trenitalia. Biglietterie e self-service in stazione. Per chi viaggia in Veneto, è attivo il sistema Tap&Tap, che permette di pagare direttamente con la carta di credito o debito, semplicemente passandola sulle validatrici in stazione.