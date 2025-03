L’ex scuola di Poiano a caccia di futuro: la parola ai veronesi

Due incontri per decidere il futuro dell’ex scuola di Poiano.

Quale futuro per l’ex scuola di Poiano? All’ex scuola di Poiano sono infatti in corso importanti lavori di riqualificazione che, una volta terminati, restituiranno uno spazio importante alla comunità. Nell’ottica del percorso di partecipazione avviato dall’amministrazione per progetti di interesse pubblico, sono in programma due laboratori di co-progettazione aperti a cittadini, enti del terzo settore e comitati, per iniziare a immaginare le attività future che potrebbero svolgersi all’interno dell’edificio una volta ristrutturato.

L’obiettivo è coinvolgere un pubblico il più ampio possibile, comprese famiglie, giovani e adolescenti, oltre a chi già opera sul territorio con attività educative e sociali, raccogliendo proposte che possano orientare le scelte progettuali. Entrambi gli incontri si terranno a Poiano nella sala Giacomo Slemer in via Abate Pietro Caliari.

Il primo sarà sabato 5 aprile dalle 9.30 alle 12.30 sul tema ‘Mappare i bisogni e le risorse del quartiere’: in questa occasione verranno raccolti i bisogni delle associazioni e dei cittadini, analizzando le risorse e le attività già presenti nella zona. Parteciperà l’assessora ai Servizi sociali Luisa Ceni.

Il secondo laboratorio si terrà sabato 10 maggio, dalle 9.30 alle 12.30: “Ideare gli usi possibili per la ex scuola Poiano”, dai bisogni alle idee: insieme esploreremo possibili destinazioni d’uso degli spazi e le condizioni per renderle realizzabili.