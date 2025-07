L’ex difensore dell’Hellas Celeste Pin trovato morto nella sua casa

L’ex difensore dell’Hellas Verona Celeste Pin è stato trovato morto nella sua casa di Firenze: mistero sulle cause del decesso.

L’ex difensore dell’Hellas Verona Celeste Pin, tra i protagonisti del calcio italiano degli anni ’80 e ’90, è stato trovato senza vita nella sua abitazione sulle colline sopra Careggi, a Firenze. Aveva 64 anni.

A lanciare l’allarme, poco dopo l’ora di pranzo di ieri, martedì 2 luglio, è stato un parente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia, ma per Pin non c’era ormai più nulla da fare.

Originario di Colle Umberto, in provincia di Treviso, Celeste Pin ha vestito in carriera le maglie di Perugia, Verona, Siena e soprattutto della Fiorentina, con cui ha disputato 200 partite in Serie A su un totale di 263 presenze nella massima serie. Pin ha difeso i colori gialloblù per quattro stagioni, dal 1991 al 1995. Dopo il ritiro a metà degli anni Novanta, era rimasto nel mondo del calcio, ricoprendo incarichi dirigenziali nel settore giovanile di diversi club. Restano da chiarire le cause della sua improvvisa scomparsa. E non sembra escluso il gesto volontario.

L’Hellas Verona ha voluto ricordarlo così: “Il Presidente Esecutivo Italo Zanzi e tutto il Club si uniscono con dolore alla famiglia Pin ed esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Celeste“.