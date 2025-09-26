Il golf si gioca a Verona: le buche sono in centro città

Due giorni di sfide tra Arena e Piazza Erbe: il golf a Verona diventa urbano.

Verona diventa un grande campo da golf urbano: oggi venerdì 26 e sabato 27 settembre, al via il Southwest Greens Central Europe In City Golf Verona presented by Destination Verona Garda. Un evento che porta il “green” tra le meraviglie architettoniche, e celebra la 40esima edizione del format in 15 anni di storia.

Dopo le tappe del 2014, 2015 e 2016, la città dell’Arena torna protagonista del circuito internazionale ideato da Kurt Anrather, incrociando le sfide dei grandi appuntamenti globali come la Ryder Cup di New York 2025 e i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026.

Il golf nel cuore di Verona.

Per due giorni, la città diventa un percorso di 18 buche allestite su prato sintetico: dall’Arena a Piazza Erbe, fino agli scorci più suggestivi del centro storico. 72 giocatori si sfideranno con la formula dello shotgun, mentre il pubblico potrà provare l’emozione del golf nella Public Hole gratuita di Piazza Bra, gestita dai principali club del territorio.

Cultura e sport.

Il weekend si aprirà venerdì sera con Connect Up, l’appuntamento esclusivo al Museo Privato Bisagno, che custodisce la più importante collezione europea di attrezzature storiche da golf. Sabato, invece, il quartier generale sarà il Due Torri Hotel, club house ufficiale e sede del brunch, del Gala Dinner e della cerimonia di premiazione.

Tra gli ospiti attesi ci saranno atleti internazionali come Federica Sanfilippo, già olimpionica del biathlon, il tecnico francese Louis Deschamps, l’ex campione di sci di fondo Marco Selle e l’artista britannico Mal, protagonista della scena musicale tra anni ’60 e ’70.

Il programma.

Venerdì 26 settembre. Ore 19:30 – Connect Up al Museo Bisagno.

Sabato 27 settembre. Ore 11:00 – Brunch al Due Torri Hotel con annuncio dei flight. Ore 12:00 – Inizio torneo In City Golf Verona. Ore 17:00 circa – Conclusione del torneo. Ore 19:30 – Gala Dinner al Due Torri Hotel. Ore 20:00 – Cerimonia di premiazione.