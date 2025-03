Tutti gli eventi in “Ottava” per la Giornata internazionale della Donna

Giornata internazionale della Donna: il programma degli eventi in ottava Circoscrizione a Verona.

In occasione della Giornata Internazionale per i Diritti della Donna, che l’assessorato alla Parità di Genere celebra con eventi, la Circoscrizione ottava di Verona propone un programma di iniziative gratuite. L’edizione 2025 ha come tema centrale “Il potere delle donne”, un invito a riflettere sul contributo femminile in ambito culturale, sociale e storico.

Programma.

Venerdì 7 marzo.

Ore 9:45 – 11:45 – Arco dei Gavi. “Storie di donne veronesi” – Passeggiata attraverso le vie di Verona alla scoperta di figure femminili che hanno lasciato il segno nella storia della città: regine, intellettuali, artiste, religiose e donne del popolo. Evento a cura del Centro di Comunità di Poiano. Iscrizione tramite WhatsApp al numero 327 7237257.

Ore 18:15 – 19:30 – Biblioteca di Montorio. Presentazione del libro “Diario di una pazza” di Elisabetta Costantino, in collaborazione con Erna Corsi. Un’opera che affronta con grande sensibilità il tema dell’endometriosi, una patologia spesso incompresa e difficile da diagnosticare. Evento all’interno della rassegna “Libri in Valli”.

Sabato 8 marzo.

Ore 17 – Sala Papa Giovanni XXIII, Piazza delle Penne Nere 2. “Senza spegnere la voce. Lo spazio delle donne nel nostro tempo” – Un’azione performativa con letture, musiche e immagini per dare voce alle donne attraverso testi, riflessioni e pensieri condivisi ad alta voce. A cura di Giardino di Lettura di Montorio, Ass. Trezzolano Insieme, Amici Ecomuseo Preafita e Associazione Montorioveronese.it.

Giovedì 20 marzo.

Ore 18:15 – 19:30 – Biblioteca di Quinto. Presentazione del libro “Creatura Analogica” di Paola Dusi in Poggiani. Un racconto intenso di dolore e amore che narra la vicenda della figlia dell’autrice, Silvia, vittima di un errore medico. Un’opera che onora la memoria di Silvia attraverso il racconto della sua vita e delle sue passioni. Evento all’interno della rassegna “Libri in Valli”.