Ecco l’età media delle auto che circolano a Verona: i dati di Facile.it.

L’età media delle auto che circolano a Verona e provincia, e in Veneto, sta aumentando: lo dice un’analisi di Facile.it. A settembre 2024, l’età media delle auto veronesi è di 11 anni e 7 mesi. Questo valore è vicino alla media della regione, che è di 11 anni e 8 mesi.

Un trend regionale.

L’aumento dell’età media delle auto in Veneto è di circa il 2% rispetto all’anno precedente. Ciò significa che sempre più veicoli in circolazione sono più vecchi. Tra le province del Veneto, Belluno detiene il primato con le auto più vecchie, che hanno in media 12 anni e 3 mesi. Subito dopo ci sono Rovigo e Vicenza, entrambe con auto che hanno in media 12 anni e 2 mesi.

La situazione a Verona.

Verona si trova a metà classifica con un’età media di 11 anni e 7 mesi. Rispetto ad altre province, le auto veronesi non sono tra le più vecchie, ma nemmeno tra le più giovani. Al contrario, Venezia ha l’età media più bassa, con solo 11 anni e 2 mesi per le auto in circolazione.

Assicurazione più alta.

La maggiore anzianità delle auto può influenzare anche il costo delle assicurazioni, riporta Facile.it. Infatti, le auto più vecchie tendono ad avere premi assicurativi più elevati. Per esempio, se un’auto ha 10 anni, il premio medio per l’assicurazione Rc auto è di circa 206 euro. Questo importo aumenta a 228 euro per un’auto di 12 anni e può arrivare fino a 284 euro per un’auto di 14 anni.

Sicurezza e sostenibilità.

Secondo Facile.it, l’aumento dell’età media delle auto non è solo un dato statistico; ha anche conseguenze pratiche. Auto più vecchie possono significare meno sicurezza per i conducenti e i passeggeri e possono anche essere meno sostenibili dal punto di vista ambientale.